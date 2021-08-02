Минздрав дал рекомендации по празднованию Дня независимости

Минздрав дал рекомендации по празднованию Дня независимости

В Украине с 22 по 24 августа будут праздновать День независимости. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил рекомендации по празднованию, сообщает РБК-Украина.

Ляшко обратился к украинцам с рекомендациями, как лучше провести празднование:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19,
  • воздержаться от посещения мероприятий лицам, которые относятся к группе риска,
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении,
  • всегда соблюдать дистанцию, носить маску, мыть руки,
  • не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.

Автор: Анастасия Рокитна

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