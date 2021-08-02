Экспорт мороженого существенно вырос

Экспорт украинского мороженого за 4 месяца 2021 г. увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,3 тыс. т, сообщает AgroPortal.

За последние 5 лет экспорт увеличился в полтора раза — с 4,46 тыс. т в 2016 г. до 6,7 тыс. т в 2020 г., свидетельствуют данные Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сегодня украинское мороженое экспортируется в более 50 стран мира. Больше всего реализуется продукта в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. Вместе с тем, в страны Евросоюза в текущем году экспортировано 1077,4 т, или 46,8% от общего объема экспорта.

«Рост экспорта свидетельствует о высоком качестве украинской продукции, которая ценится как в Украине, так и за ее пределами. Приятно, что почти половина украинского экспорта мороженого приходится на страны ЕС, с которыми сегодня интенсифицируется торговля по многим торговыми позициям», — отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101-1031 тонн. Основными странами-импортерами выступают Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия.

Также отмечается, что с 5 месяцев 2021 г. производство мороженого в Украине составило 61,6 тыс. литров, что больше на 3% чем за аналогичный период 2020 года.

Крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине Житомирская (54,1% от общего объема производства за 5 месяцев 2021 г.), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2%), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.

В Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом — 55,4%, пломбир — 22,4%, сливочное — 11,3%, молочное — 1,8%, плодово-ягодное — 9,1%.

Наиболее популярным мороженым в Украине остается классический пломбир, как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (около 40%).

Украинцы чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике. Вторым по популярности мороженым является эскимо на палочке.

Кроме того, постепенно растет число покупателей органического мороженого. Также в числе трендов последних лет является рост продаж мороженого на вес на улице и увеличение спроса на мороженое в большой «семейной» упаковке — от 0,5 до 2 кг.