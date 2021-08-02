Шахтер узнал возможных соперников в раунде квалификации Лиги чемпионов

2 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой своих потенциальных соперников узнал донецкий "Шахтер", сообщает УНИАН.

В раунде плей-офф "горняки" могут встретиться с победителем пары "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия).

Чтобы сыграть в раунде плей-офф, "горнякам" сперва необходимо пройти бельгийский "Генк" в 3-м раунде квалификации.

Отметим, что пара "Генк" - "Шахтер" была в числе сеяных.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 17/18 и 24/25 августа.

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022