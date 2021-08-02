Украинка Черкасова уступила в полуфинале Олимпиады и поборется за бронзу

Украинка Алла Черкасова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в вольной борьбе, сообщает УНИАН.

Черкасова, которая выступает в весовой категории 68 кг, на пути к полуфиналу прошла Агнешку Вещек из Польши (11:0) и Анну Шель из Германии (6:0).

В полуфинале чемпионка мира-2018 Черкасова встречалась с действующей чемпионкой мира Тамирой Менса-Сток из США.

Украинка сперва уступала (0:2), затем вышла вперед (4:2), но американка тут же сравняла счет, а в дальнейшем вырвала победу в схватке. Итоговый счет - 4:10.

3 августа Черкасова будет бороться за олимпийскую бронзу.