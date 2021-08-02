Bank of America назвал выгоды от биткоин-стратегии Сальвадора

Аналитики Bank of America (BofA), одного из крупнейших финансовых учреждений США, считают, что Сальвадор может получить ряд преимуществ от принятия биткоина, сообщает ForkLog.

В отчете специалисты банка отметили, что решение страны признать криптовалюту законным средством платежа потенциально может снизить стоимость денежных переводов, которые составляют почти четверть ВВП Сальвадора. Это способно положительно повлиять на располагаемый доход жителей.

Еще одним преимуществом внедрения биткоина аналитики назвали демократизацию финансовых услуг, поскольку примерно 70% взрослого населения страны не имеет банковского счета.

Также Сальвадор может привлечь потоки прямых иностранных инвестиций, став крупным центром майнинга криптовалюты, подобным Исландии, полагают в BofA.

﻿Напомним, в июне Законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон о признании биткоина официальным платежным средством на территории страны. Он вступит в силу 7 сентября 2021 года.