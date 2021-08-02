Газпром отказался от дополнительных транзитных мощностей Украины

Российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования GSA Platform.

Кроме того, "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года. На аукцион были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в суки.

Напомним, российский "Газпром" 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.

После этого цены на газ на европейском хабе TTF достигли уровня 500 долларов за тысячу кубометров.

Автор: Александр Белоус