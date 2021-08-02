В Армении запретили ругаться матом - будут сажать на 3 месяца

Национальное собрание Армении 30 июля приняло закон о криминализации нецензурной брани, сообщает Деловая столица.

В Уголовный кодекс Армении была добавлена ​​новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление".

Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч ($200) до 0,5 млн драмов ($1 тыс.). Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов ($2 тыс.). А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов (до $6 тыс.) или арест на срок от одного до трех месяцев.

Публичная деятельность в данном случае — это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.

"Только в части третьей, то есть в случае наличия квалифицируемого состава преступления предусмотрен арест как таковой как крайняя мера привлечения к ответственности, во всех других случаях речь идет исключительно о привлечении к ответственности посредством штрафа" , — пояснил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

По его словам, десять лет назад в Армении оскорбление и клевета были декриминализованы и это было хорошо, но сейчас ситуация изменилась, в социальных сетях оскорбление повсеместное, а они криминализируют не оскорбление и клевету, а нецензурную брань. По его мнению, законопроект будет играть сдерживающую роль.

Варданян подчеркнул, что изменения внесены в Уголовный кодекс, который будет действовать до 2022 года. После этого вступит в силу новый Уголовный кодекс, принятый этим парламентом. Варданян надеется, что к тому времени уровень нецензурной брани снизится и необходимость вносить эти изменения в новый кодекс отпадет.