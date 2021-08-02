В Армении запретили ругаться матом - будут сажать на 3 месяца
Национальное собрание Армении 30 июля приняло закон о криминализации нецензурной брани, сообщает Деловая столица.
В Уголовный кодекс Армении была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление".
Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч ($200) до 0,5 млн драмов ($1 тыс.). Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов ($2 тыс.). А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов (до $6 тыс.) или арест на срок от одного до трех месяцев.
Публичная деятельность в данном случае — это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.
"Только в части третьей, то есть в случае наличия квалифицируемого состава преступления предусмотрен арест как таковой как крайняя мера привлечения к ответственности, во всех других случаях речь идет исключительно о привлечении к ответственности посредством штрафа", — пояснил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
По его словам, десять лет назад в Армении оскорбление и клевета были декриминализованы и это было хорошо, но сейчас ситуация изменилась, в социальных сетях оскорбление повсеместное, а они криминализируют не оскорбление и клевету, а нецензурную брань. По его мнению, законопроект будет играть сдерживающую роль.
Варданян подчеркнул, что изменения внесены в Уголовный кодекс, который будет действовать до 2022 года. После этого вступит в силу новый Уголовный кодекс, принятый этим парламентом. Варданян надеется, что к тому времени уровень нецензурной брани снизится и необходимость вносить эти изменения в новый кодекс отпадет.