В МВД анонсировали беспрецедентные меры безопасности на День независимости

Ко Дню Независимости Украины с 21 августа все силы и средства МВД будут переведены на усиленный режим работы. Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает Depo.ua.

Средства безопасности будут беспрецедентными — возможны и рамки, и проверка безопасности, и оперативно-профилактические мероприятия.

"С целью нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования годовщины независимости будут задействованы также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологи, дополнительные оперативно-следственные группы. Чтобы не допустить дестабилизации обстановки, мы проведем оперативно-профилактические мероприятия", — сказал он.

Министр отметил, что возможны и рамки, и проверка безопасности, и другие мероприятия, которые будут беспрецедентными к этому празднику.

"Мы задействуем авиационные резервы и водную полицию. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", — добавил он.

Как известно, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.