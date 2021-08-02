Споры во время войны: почему военачальники не могут найти общий язык

В украинской армии изменили главнокомандующего. Руслан Хомчак пробыл на этой должности 2 года и 3 месяца, сообщает Радио Свобода.

В Офисе президента Украины заявили, что причина ротации высшего армейского руководства - "отсутствие синергии" между министром обороны и главнокомандующим.

27 июля главнокомандующим украинской армии вместо Руслана Хомчака стал Валерий Залужный. Сразу после этого начались значительные кадровые перестановки армейского руководства на других должностях: изменили командующего операции Объединенных сил, сил спецопераций, главу Генштаба и других руководителей.

Новая команда - именно под Залужного, на которого возлагают много надежд сами воины - менеджер по работе с военными фонда "Вернись живым" Андрей Римарук получает много отзывов от офицеров разного уровня:

"Это назначение военными оценивается как очень позитивное. Это не старый какой-то офицер. Современный, нового поколения, который постоянно проводит какие-то изменения. Мне кажется, это был лучший выбор из того, что сейчас есть в наличии".

Но перестановки в верхушке армии назревали уже давно, отмечают специалисты. Не первый месяц ходили слухи о том, что министр обороны Андрей Таран и уже бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не разговаривали. Публично конфликт отрицали - вот, что говорил в интервью в конце марта сам Руслан Хомчак:

"Ну, это неправда. Кто-то, кто придумывает о конфликтах... Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти. Такого не было, чтобы мы не разговаривали с министром обороны. Это искажение, кому-то это нужно. Это нужно и, поверьте мне, в первую очередь нашему врагу. Я свою позицию - имел и буду иметь всегда - независимо от должности. Это никогда не идет в разрез с законом. Так же и министр обороны".

Публичным конфликт стал после взаимной судебной волокиты. Украинская авиация время выполняет спецрейсы для других заказчиков - поддерживают налет летчиков и получают деньги в спецфонд. Во время одного из таких рейсов, якобы перевозки оружия из Болгарии в Руанду, Ил-76 из-за поломки приземлился в Египте, писало издание "Бабель".

Таран, узнав об этом, запретил такие полеты и выписал выговоры нескольким генералам - они пошли в суд обжаловать. Таран тоже начал судиться. Тогда якобы вмешался Офис президента - и конфликт якобы прекратили. Юрий Бутусов говорит, что проблемы, в частности, из-за перетягивания полномочий:

"Подчеркиваю, 3 центра влияния, отсутствие задач, отсутствие контроля. Хочу сказать, что, в отличие от "Большого строительства", президент не проводит совещания по обороноспособности Вооруженных сил, по оборонной реформы. Никакого контроля нет, хотя он - Верховный главнокомандующий, а не просто госслужащий, который кого-то назначает. Есть личная ответственность президента Зеленского - об этом нужно говорить. За то, что кто-то из его подчиненных не говорит, что какие-то проблемы не решаются".

Конфликты между главнокомандующим и министром в украинской армии - это уже давняя история, которая тянется с 2005 года, говорит бывший заместитель главы Генштаба Игорь Колесник - он служил и под руководством Виктора Муженко, и Руслана Хомчака.

"Такие факты были и во времена Януковича - это было противостояние между министром Ежелем и начальником Генерального штаба Педченко. Такие же противоречия были и во время каденции министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба - главнокомандующего, генерала армии Украины Виктора Муженко, но в каждый свой исторический период они решались по-разному.

Во времена Януковича этих двух должностных лиц отправили в отставку, во времена Полторака и Муженко - нашли между собой взаимопонимание после вмешательства верховного главнокомандующего (Петра Порошенко), и они, в принципе, эффективно работали".

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк признает: у него тоже были сложности в работе, но не из-за человеческого фактора. Значительная часть полномочий Генштаба и Минобороны пересекаются, говорит, а должна быть четкая вертикаль и понимание того, кто за что отвечает:

"В комитете Верховной рады сейчас идут работы над изменениями закона о нацбезопасности, которые выпишут отношения между министерством и Генеральным штабом заново. Если этого не сделать, то вопрос следующего конфликта будет лишь вопросом времени. Конечно, все будет зависеть от персоналий: у кого какой характер, каким образом люди сработаются, но рассчитывать на персоналии, когда мы выстраиваем систему обороны, невозможно. Это должна быть нормально работающая институциональная система. Мы должны не подставлять своих офицеров".

Когда Руслана Хомчака назначили на должность главнокомандующего, он декларировал много целей: главной ценностью называл человека, обещал прекратить ручное управление, показуху, двойные стандарты и многое другое. Но реформы не удались, говорит Андрей Римарук. Он выделяет только реформирование структур под стандарты НАТО:

"Главный минус, который я наблюдал - это ручное управление. Говорю откровенно, что даже некоторые командиры батальонов без согласования Руслана Борисовича Хомчака не назначались. Он вникал до самых низов. Мне кажется, что это просто-напросто, черная рутина его заглотила и ему достаточно трудно оттуда выбраться".

Игорь Колесник оправдывает отсутствие значимого прогресса окружением бывшего главнокомандующего:

"Если сам Руслан Борисович Хомчак хотел реформ, то те должностные лица, которых он продвигал по некоторым направлениям, наоборот, все это тормозили. Люди близкого окружения, они работали, грубо говоря, не на него, а против него. Поэтому так получилось, что некоторые его желания не были вообще реализованы или искажены ними до такой степени, что вызвали недовольство подчиненными".

Военные обозреватели уверены, что после отставки Хомчака свой пост покинет и Андрей Таран - его Юрий Бутусов называет человеком председателя Офиса президента Андрея Ермака. Но для увольнения нужно голосование народных депутатов, которые сейчас на каникулах:

"Пока никто не будет с этим спешить, но у него освобождены трое ключевых заместителей министра - по двум из них, Миронюку и Халимону, открыты уголовные производства: о злоупотреблениях, коррупции, служебной халатности и так далее. Поэтому, конечно, что это такой "звоночек по Тарану". Но Ермак решил, что победителей в этой ситуации (конфликте Тарана и Хомчака) быть не должно. То есть вместе с Тараном, еще даже быстрее убрали Хомчака".

Но главный результат многомесячного противостояния Минобороны и Генштаба, на который власть не обращала внимания - обороноспособность Украины, которая подверглась удару, говорят обозреватели. Прошла уже половина 2021, а секретных закупок вооружения, боеприпасов и других важных для армии товаров в рамках ГОЗ все еще нет, говорит Андрей Римарук:

"Не прописан ни один нормативно-правовой акт, не утвержден на уровне Кабинета министров. Государство не понимает, как оно будет на оборонку тратить средства, оборонные предприятия не могут получать заказы, соответственно, люди на оборонных предприятиях не получают заработной платы. Эти же люди не платят налоги - у нас не пополняется бюджет. И самое худшее в этом всем, что у нас армия просто-напросто заморожена. Она стоит, она не развивается, не перевооружается".

"Ситуация еще не трагична. Но если не будет изменений сейчас нормальных - именно со стороны подготовки к ДОУ, то к концу года могут быть большие проблемы. Работа Министерства обороны - это, в первую очередь, обеспечение боеспособности страны. Всех возможностей. Вооруженные силы знают как применять, но Министерство должно создать условия - то есть обеспечить всем необходимым", - дополняет Андрей Загороднюк.

После кадровых перестановок остается несколько важных вопросов - смогут ли наладить выполнение гособоронзаказа, заменят ли действующего министра обороны и что будут делать с полномочиями Минобороны и Генштаба, конфликты из-за которых, как отмечают специалисты, ставят обороноспособность Украины под угрозу.

Роман Пагулич