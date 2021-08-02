В ОАЭ будут вакцинировать от COVID-19 детей с 3 лет

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило использование китайской вакцины Sinopharm для вакцинации от коронавируса детей с 3 лет, сообщает Деловая столица.

Соответствующее решение было принято после того, как были проведены клинические испытания на 900 добровольцах в Абу-Даби. При этом результаты исследований так и не были опубликованы.

Также сообщается, что в ОАЭ уже начали иммунизацию детей в возрасте от 12 до 15 лет вакциной Pfizer.

По данным местного Минздрава, по состоянию на 1 августа 78,95% населения (почти 9 млн человек) получили одну дозу вакцины, тогда как 70,57% были полностью вакцинированы.

Как отмечается, 1 августа в ОАЭ было зафиксировано 1519 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 682 377 заражений и 1 951 летальный случай.