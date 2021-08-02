Озвучены специальности, которые исчезнут через 10 лет

Многим украинцам в течение ближайших 10 лет придется приобретать новую специальность, так как функционал нынешних специалистов либо будет выполнять техника, либо он утратит свою актуальность и специальность исчезнет за ненадобностью, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.

Важным критериями станет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

Скриншот careerhub

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:

аудитор;

секретарь;

риелтор;

водитель;

спортивный комментатор;

агроном;

грузчик;

разнорабочий;

бухгалтер;

экономист;

юридический консультант;

упаковщик.

Скриншот careerhub

Специальности, которые будут популярны к 2030 году:

куратор личной памяти;

менеджер путешествий в виртуальной реальности;

контролер магистралей;

советник по цифровым валютам;

хирург для увеличения памяти;

космический пилот и пилотесса;

менеджер по этическим вопросам;

консультант цифровой реабилитации;

компаньон для пенсионеров;

дизайнер мусора.