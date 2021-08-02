Озвучены специальности, которые исчезнут через 10 лет
Многим украинцам в течение ближайших 10 лет придется приобретать новую специальность, так как функционал нынешних специалистов либо будет выполнять техника, либо он утратит свою актуальность и специальность исчезнет за ненадобностью, сообщает УНИАН.
Об этом говорится в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.
Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.
Важным критериями станет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.
Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:
- аудитор;
- секретарь;
- риелтор;
- водитель;
- спортивный комментатор;
- агроном;
- грузчик;
- разнорабочий;
- бухгалтер;
- экономист;
- юридический консультант;
- упаковщик.
Специальности, которые будут популярны к 2030 году:
- куратор личной памяти;
- менеджер путешествий в виртуальной реальности;
- контролер магистралей;
- советник по цифровым валютам;
- хирург для увеличения памяти;
- космический пилот и пилотесса;
- менеджер по этическим вопросам;
- консультант цифровой реабилитации;
- компаньон для пенсионеров;
- дизайнер мусора.