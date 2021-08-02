Озвучены специальности, которые исчезнут через 10 лет

Озвучены специальности, которые исчезнут через 10 лет

Многим украинцам в течение ближайших 10 лет придется приобретать новую специальность, так как функционал нынешних специалистов либо будет выполнять техника, либо он утратит свою актуальность и специальность исчезнет за ненадобностью, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.

Важным критериями станет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

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Скриншот careerhub

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:

  • аудитор;
  • секретарь;
  • риелтор;
  • водитель;
  • спортивный комментатор;
  • агроном;
  • грузчик;
  • разнорабочий;
  • бухгалтер;
  • экономист;
  • юридический консультант;
  • упаковщик.
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Скриншот careerhub

Специальности, которые будут популярны к 2030 году:

  • куратор личной памяти;
  • менеджер путешествий в виртуальной реальности;
  • контролер магистралей;
  • советник по цифровым валютам;
  • хирург для увеличения памяти;
  • космический пилот и пилотесса;
  • менеджер по этическим вопросам;
  • консультант цифровой реабилитации;
  • компаньон для пенсионеров;
  • дизайнер мусора.
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Скриншот careerhub
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