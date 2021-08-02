Семья Семенченко просит поддержать его в суде
Родня экс-нардепа Семена Семенченко обратилась к украинцам с просьбой поддержать его в суде.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
По данным журналистов, завтра в 10:00 состоится апелляция по делу Семенченко.
Жена экс-нардепа заявила, что
"на суд оказывается давление, поэтому важно оказать поддержку Семену".
Кроме того, супруга подчеркнула, что
"у ее мужа трое детей-подростков, которые итак много чего уже пережили".
Напомним, Семенченко подозревают в создании незаконной ЧВК и терроризме.