Семья Семенченко просит поддержать его в суде

Родня экс-нардепа Семена Семенченко обратилась к украинцам с просьбой поддержать его в суде.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным журналистов, завтра в 10:00 состоится апелляция по делу Семенченко.

Жена экс-нардепа заявила, что "на суд оказывается давление, поэтому важно оказать поддержку Семену".

Кроме того, супруга подчеркнула, что "у ее мужа трое детей-подростков, которые итак много чего уже пережили".

Напомним, Семенченко подозревают в создании незаконной ЧВК и терроризме.