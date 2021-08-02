В ВСУ назвали число участников парада ко Дню независимости

В день празднования 30-й годовщины независимости Украины запланировано провести три основные торжественные мероприятия при участии представителей и техники сил безопасности и обороны Украины и стран-партнеров с демонстрацией новых образцов вооружения и техники Украины. Об этом заявил представитель центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины Руслан Сергиенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тыс. личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Парад войск запланировано провести на улице Крещатик, что предусматривает прохождение торжественным маршем пешей колонны, пролетом - воздушной колонны, и проездом - механизированной колонны", - сказал Сергиенко на всеукраинском форуме "Украина 30. Имидж Украины" в Киеве в понедельник.

Он отметил, что во время проведения парада запланировано провести артиллерийский салют с Труханова острова. По его словам, одновременно с проведением парада запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ вооружения и военной техники в городе Одесса. Кроме этого, на реке Днепр предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

"Парад войск впервые начинается с проноса Государственного флага Украины представителями сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров, что засвидетельствует содружество и безусловную поддержку независимости Украины. Прохождение пешей колонны впервые предусматривает одновременно участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и около 15 стран-партнеров. Во время парада войск запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром", - сообщил Сергиенко.

Он проинформировал, что пролет воздушной колонны впервые одновременно предусматривает участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, государственного предприятия "Антонов" и стран-партнеров.

Сергиенко указал, что проезд механизированной колонны впервые предусматривает одновременно участие вооружения и военной техники сил безопасности и обороны Украины, а также военной техники стран-партнеров.

По его словам, завершается парад войск пролетом боевых самолетов, спуском сигнальных ракет и дымами цвета Государственного флага Украины.

"В городе Одесса основными элементами являются: торжественное прохождение боевых кораблей, в том числе стран-партнеров, патрульных катеров, яхт порта "Одесса", пролет авиации, огневое поражение береговых целей, артиллерийский бой с катерами противника и высадка десанта", - сказал Сергиенко.

Он отметил, что на реке Днепр основными элементами являются воздушный показ самолетов и вертолетов, морской показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров.

Сергиенко подчеркнул, что продолжается активная фаза подготовки к проведению торжественных мероприятий.