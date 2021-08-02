Доход майнеров биткоина вырос впервые за четыре месяца

В июле совокупный доход биткоин-майнеров составил $972,6 млн, что на 16% больше значения за июнь, сообщает ForkLog.

Доля транзакционных комиссий снизилась до 2,94%. В абсолютном выражении ($27,8 млн) показатель опустился до минимума с сентября 2020 года.

Повышению поступлений от добычи блоков (c $797 млн до $944,9 млн) способствовал рост биткоина к $42 000 после повторного тестирования $30 000.

Доходы Ethereum-майнеров понизились на 2%, до $1,08 млрд. Доля комиссий в поступлениях за месяц выросла с 17% до 22% — cо $165,8 млн до $201,2 млн. Это смягчило сокращение поступлений от добычи блоков с $939,8 млн до $879 млн.

Напомним, предположительно 4 августа в сети Ethereum состоится хардфорк London. Частью предстоящего обновления станет предложение EIP-1559, подразумевающее сжигание части транзакционных комиссий в зависимости от загрузки сети.