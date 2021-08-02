Россия предлагает вернуть очные заседания ТКГ в Минске

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседание ТКГ в Минске. Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров, сообщает РБК-Украина.

Он напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе" , - сказал он.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.

Напомним, Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ. Из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель.

Автор: Анастасия Рокитна