В Греции прогнозируют более 40 градусов жары

В Греции почти неделю продолжается сильная жара, на этой неделе в некоторых регионах прогнозируют температуру воздуха до +47 градусов по Цельсию, сообщает Европейская правда.

Почти наверняка понедельник будет самым жарким днем ​​в регионе Аттика, включающем столицу Афины, и хотя жара со вторника несколько уменьшится, температура будет оставаться очень высокой минимум до конца недели, предупреждают метеорологи.

Директор по исследованиям в Афинской обсерватории Костас Лагувардос сказал, что эта жаркая волна войдет в десятку сильнейших за последние 35 лет.

Отметив, что с 1987 года произошло 10 длительных волн жары, он добавляет, что две из них были в этом году, и они будут становиться все длиннее и чаще.

Некоторые археологические памятники по всей стране в понедельник получили распоряжение приостановить работу, чтобы защитить персонал и посетителей от жары.

Жаркая погода может ухудшить ситуацию с лесными пожарами.