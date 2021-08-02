Могилевская устроила соблазнительную фотосессию в свой день рожденья

Сегодня 2 августа популярная украинская певица Наталья Могилевская отмечает день рождения. Артистке исполнилось 46 лет, сообщает Сегодня.

В честь своего дня рождения Наталья Могилевская решила устроить соблазнительную фотосессию. Артистка позировала в атласном синем платье-ночнушке на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Фото: пресс-служба

Артистка решила порадовать не только новыми снимками, но и рассказала о своих мечтах.

Наталья Могилевская мечтает открыть общеобразовательную частную школу. Кроме этого, популярная певица хочет попробовать себя в роли актрисы.

Моя давняя мечта сыграть роль в кино или сериале. Настало время ее исполнить и получить от этого незабываемые эмоции! – рассказала Наталья Могилевская.

Фото: пресс-служба

Мечтает певица и о семье. Наталья уже признавалась, что у нее есть любимый мужчина, но о нем распространяться она не хочет.