Ткаченко сообщил лозунг и символику празднования Независимости Украины

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что лозунгом празднования 30-летия Независимости Украины будет выражение "Ты у меня единственная", а символикой – цветок, сообщает Укринформ.

"Слоган "Ты у меня единственная" - это не просто обращение к стране, это обращение к цветку, Независимости, к нации. Этот слоган будет в сочетании с цветком, который по разным регионам носит различный характер, он отражает эмблемы или символы регионов", - сказал Ткаченко.

Он добавил, что цветок - это символ стремления украинцев к единению.

Согласно презентации, использование графического символа цветка будет распределяться на общенациональный и местный уровни в виде основного логотипа, специфических логотипов областей Украины для использования на местном уровне.

Ткаченко отметил, что к 30-летию Независимости Украины предусматривается большое количество мероприятий по всей стране и они включают события не только с 22 по 24 августа, но и выходят за пределы этих дат.

В частности, министр сообщил, что, кроме основных мероприятий, 22 августа на Михайловской площади состоится концерт, посвященный наследию Украины. Речь идет о классической музыке и музыке современных композиторов. Управлять событием будет известная дирижер Оксана Линево. Также к концерту присоединяются в виде коллаборации украинские звезды, среди которых Алина Паж, Джамала, Святослав Вакарчук.

Также Ткаченко отметил, что 20-21 августа состоится Украинский фестиваль народных промыслов "Этника" на площади у Национального музея истории Украины.

Кроме того, по словам министра, пройдет фестиваль-выставка туристических маршрутов "Путешествуй страной" 22-24 августа в Пирогово, во время которого можно будет узнать больше о туристических маршрутах Украины для путешествий, также будет представлена продукция регионов и запланирована ярмарка хенд-мейд.

Ткаченко отметил, что в Национальном заповеднике "София Киевская" откроется выставка "Раритеты страны", где, кроме оригинала Конституции Пилипа Орлика, будут представлены булава гетмана Пилипа Орлика, два оригинала универсалов Ивана Мазепы.

По словам Ткаченко, уже работает выставка "Пектораль. Находка века" в Музее исторических драгоценностей Украины в Киево-Печерской лавре, посвященная достояниям Украины из курганов, которые называли пирамидами украинских степей. В частности, там выставлен оригинал пекторали. Эта выставка продлится до октября.

В общем, как добавил Ткаченко, МКИП разработало цифровую карту событий ко Дню Независимости, где можно узнать подробнее, какие события будут происходить в разных регионах.