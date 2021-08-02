Минэкономики лишило лицензии компанию по трудоустройству за границей

Министерство экономики приказом от 2 августа аннулировало лицензию компании-посредника по трудоустройству за границей "Воркхаб", которая обманула около 200 граждан. От ее деятельности они понесли финансовые и моральные убытки, сообщает UBR.

Изначально министерство получило многочисленные жалобы относительно незаконных действий компании. Поэтому было принято решение о проведении внеплановой проверки относительно соблюдения компанией отдельных пунктов лицензионных условий.

Инспекторы установили, что "Воркхаб" заключила договор с иностранным работодателем, но не сообщила в орган лицензирования.

Кроме того, компания взыскала плату за посредничество в трудоустройстве за рубежом до подписания акта оказанных услуг. Это является нарушением лицензионных условий.

К тому же в Минэкономики рассказали, что с начала этого года осуществили девять плановых и две внеплановых проверки компаний, предоставляющих услуги посредничества в трудоустройстве за рубежом. В частности, были аннулированы лицензии компаний "Работа в Европе" и "Инсайт Ворк".

Всего с начала года Минэкономики рассмотрело 161 заявление субъектов хозяйствования о получении лицензии в этой сфере.