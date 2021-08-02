Три лоукостера соединят Украину и Испанию в августе

Сразу три лоукостера планируют открыть рейсы между Испанией и Украиной в августе 2021 года, сообщает Avianews.

Испанская бюджетная авиакомпания Vueling внесла в график маршрут Киев-Барселона. Она планирует выполнять полеты раз в неделю по субботам.

Поскольку низкие тарифы уже распроданы, самый дешевый перелет на август в обе стороны сейчас стоит 390 евро и включает перевозку только ручной клади. Билет с багажом обойдется в 466 евро туда-обратно.

Новый украинский лоукостер Bees Airlines, который начал полеты в марте 2021 года, в августе хочет запустить прямые рейсы из Киева в город Аликанте на берегу Средиземного моря.

Заявленная частота полетов составляет два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а минимальная цена авиабилетов — от 4 000 грн в обе стороны только с ручной кладью и от 5 400 грн с багажом.

Наиболее масштабную полетную программу в Испанию анонсировала другая украинская авиакомпания SkyUp, которая также себя позиционирует в сегменте лоу-кост.

Она хочет запустить рейсы из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.

Рейсы Киев-Тенерифе могут стартовать уже с 20 августа с частотой один раз в неделю по пятницам. Авиабилеты при полете в сентябре продаются по цене от 11 400 грн в обе стороны только с ручной кладью и от 13 600 грн при выборе тарифа с багажом.

Первый вылет из Киева в Барселону SkyUp хочет совершить 21 августа. Лоукостер будет обслуживать линию по средам и субботам. Авиабилеты на сентябрь стоят от 6 000 грн в обе стороны при выборе тарифа только с ручной кладью и от 7 600 грн с учетом перевозки багажа.

На линию Киев-Аликате SkyUp может выйти 22 августа с перелетами по четвергам и воскресеньям. Билеты в обе стороны на сентябрь стоят от 5 500 грн только с ручной кладью и от 7 100 грн, если выбрать тариф с багажом.

Памятка пассажиру перед покупкой авиабилетов

Когда вы покупаете авиабилеты за границу в нынешних условиях, нужно учитывать, что авиакомпания может перенести старт полетов или совсем отменить их. Например, Vueling изначально планировал полететь в Украину в июле, но потом перенес рейсы на месяц.

В случае, если авиакомпания отменила рейс не менее чем за 2 недели до вылета, то пассажир может рассчитывать только на возврат средств. Поэтому не стоит бронировать гостиницу или аренду автомобиля по тарифам, которые не предусматривают возможность отмены заказа.

Страны регулярно меняют условия въезда. Например, если сейчас вы можете куда-то поехать, то это не означают, что нынешние правила будут действовать и через месяц. Поэтому перед покупкой авиабилетов всегда проверяйте актуальные правила.

Правила въезда в Испанию

По состоянию на 2 августа 2021 года Испания разрешает въезд из Украины гражданам и резидентам страны, в том числе с целью туризма. Для этого нужно следовать напрямую из Украины или с пересадкой в специальных транзитных зонах международных аэропортов.

Для въезда в Испанию из Украины сейчас не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или справку о тестировании на коронавирус.