Украина получит 5 миллионов доз вакцины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украину в августе поступит еще 5 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Деловая столица.

"Сегодня уже в Украину поступило почти 12 млн доз вакцины, 5,6 млн уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз ожидают украинцев, плюс как минимум 5 млн доз вакцины придет в августе на территорию Украины, и это еще не все. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин в Украину" , — сказал он.

В то же время министр напомнил, что сейчас Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности, и для того, чтобы зеленый уровень был и в дальнейшем, необходимо вакцинировать против коронавируса как можно больше граждан.