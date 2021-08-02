Украина получит 5 миллионов доз вакцины
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украину в августе поступит еще 5 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщает Деловая столица.
"Сегодня уже в Украину поступило почти 12 млн доз вакцины, 5,6 млн уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз ожидают украинцев, плюс как минимум 5 млн доз вакцины придет в августе на территорию Украины, и это еще не все. Мы будем продолжать наращивать темпы поставок вакцин в Украину", — сказал он.
В то же время министр напомнил, что сейчас Украина находится в зеленой зоне эпидемической опасности, и для того, чтобы зеленый уровень был и в дальнейшем, необходимо вакцинировать против коронавируса как можно больше граждан.
"Мы просим во время проведения всех мероприятий, которые будут посвящены празднованию 30-летию Независимости нашей страны, продвигать кампанию по вакцинации", — подчеркнул Ляшко.