Врач рассказал, какая "кухонная" зелень полезна для зрения и от диабета

Такое растение, как кориандр, используется во многих блюдах. В кулинарии часто применяются как его зеленые листья и стебли, так и семена. Они добавляются в салаты, с ними готовят мясо и овощи. Помимо того, что кориандр придает пище приятный аромат и улучшает вкус, он еще и очень полезен для здоровья, сообщает Профиль.

При диабете

Согласно данным исследований, опубликованным в научном журнале Food Chemistry, листья кориандра содержат соединения, способствующие контролю уровня сахара. Они активируют ферменты, которые отвечают за удаление глюкозы из крови.

Для пищеварения

Листья кориандра богаты клетчаткой и антиоксидантами. Они помогают пищеварению, ускоряют обмен веществ и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Для сердца

Есть данные, что употребление кориандра может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Для зрения

В жизни современных людей существует множество факторов, негативно влияющих на зрение. Листья кориандра и семена кориандра богаты железом и витамином Е, который поддерживает зрение и положительно влияет на здоровье глаз.

Кроме того, в кориандре, как и в ряде других трав, очень много витамина С. Он является очень мощным антиоксидантом и обязательным элементом ежедневного рациона, чтобы сохранить здоровье легких.

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