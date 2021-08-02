Опубликовали перечень пляжей, на которых запрещено купаться

Центр общественного здоровья Украины опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды.

Об этом свидетельствует публикация на Facebook-странице.

Так, по состоянию на 30 июля 2021 запрещено купаться:

в Донецкой области, а именно - городские пляжи в г. Мариуполь по ул. Виноградная, 140, в р-не водной станции "Уголок", в р-не СРЗ, с. Песчаное, в р-не кафе "Rafale", в р-не гостиницы "Турист".

в Запорожской области, пляжи в г. Бердянск, пляж в г. Энергодар, пляж в г. Запорожье.

в Николаевской области, в г. Николаев - "Чайка", на пляже в г. Южноукраинск, на пляже "Прибой" в г. Николаев.

в Херсонской области, на пляже в г. Херсон

в г. Киев на пляже "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Галерный", "Вербное".

Отметим, что, по данным Центра общественного здоровья Украины, в пгт. Кирилловка, г. Приморск, с. Новоконстантиновка пробы не отбирались.