Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га, сообщает РБК-Украина.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га), заявили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Напомним, по состоянию на конец июля сумма земельных сделок составила 210 млн гривен. Средняя стоимость продажи земли составила 39,4 тысяч гривен за гектар.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки (28 тысяч гривен за гектар).

Автор: Александр Белоус