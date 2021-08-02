Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га, сообщает РБК-Украина.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га), заявили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

Напомним, по состоянию на конец июля сумма земельных сделок составила 210 млн гривен. Средняя стоимость продажи земли составила 39,4 тысяч гривен за гектар.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки (28 тысяч гривен за гектар).

Автор: Александр Белоус

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