Моряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море

В акватории Черного моря украинские моряки вместе с грузинскими коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии провели учения типа PASSEX, сообщает Укринформ.

"Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время выполнения тренировки в определенном районе было отработано элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, выпавшего за борт и передача грузов. Также отрабатывали практические действия по буксировке.

В ВМС ВСУ отметили, что все элементы обучения было спланировано и отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.