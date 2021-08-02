Полностью привитые украинцы могут посетить более 20 стран: список

Украинцы, которые получили две дозы вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, могут посетить более 20 стран. Обязательным условием является наличие международного свидетельства о вакцинации, сообщает РБК-Украина.

Итак, полностью вакцинированные Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca: граждане могут улететь в:

Францию;

Испанию;

Швецию;

Германию;

Финляндию;

Италию;

Румынию;

Грецию;

Литву;

Латвию;

Хорватию;

Боснию и Герцеговину;

Словакию;

Швейцарию;

Молдову;

Турцию;

Словению;

Черногорию;

Люксембург.

При этом с двумя дозами китайской вакцины CoronaVac украинцы из приведенного выше списка не смогут посетить:

Францию;

Румынию;

Литву;

Латвию;

Хорватию;

Люксембург.

При въезде нужно предоставить распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке.

При этом в сервисе отметили, что в такие страны как Дания, Нидерланды и Албания возможен въезд без сертификатов.

"Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется" , - добавили в Helsi.

Автор: Дмитрий Кузнецов