Прибыль украинских банков превысила прошлогодний уровень

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года составила 30,077 млрд гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд гривен), сообщает РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд гривен, тогда годом ранее - 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд гривен прибыли.

Расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд гривен, тогда в январе-июне прошлого года - 104,830 млрд гривен.

Напомним, прибыль украинских банков в 2020 году составила 41,296 млрд гривен, что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Автор: Александр Белоус