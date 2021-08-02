Кулеба о разрыве связей Украины и РФ: неважно, что думает Путин

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью для издания Foreign Affairs. В ней он написал, что мнение президента РФ Владимира Путина относительно разрыва связей Украины и России неважно, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, США и их западные партнеры имеют возможность разработать амбициозную стратегию в отношении региона, которая будет предусматривать особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

"В Украине и где-то еще дальнейший разрыв связей с Москвой будет продолжаться независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение" , - написал он.

Автор: Анастасия Рокитна