В Кремле назвали условие улучшения ситуации на Донбассе
Проведение встреч Трехсторонней контактной группы в очном формате позволит повысить эффективность переговоров, а значит — улучшит ситуацию на Донбассе в целом, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", — сказал он.
По словам Грызлова, возвращение переговоров в очный формат поддержали координатор ОБСЕ и представители террористических "Л/ДНР".
"Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве", — подчеркнул он.
Грызлов добавил, что практически все реальные результаты переговоров были достигнуты именно в прямом диалоге.