В Кремле назвали условие улучшения ситуации на Донбассе

Проведение встреч Трехсторонней контактной группы в очном формате позволит повысить эффективность переговоров, а значит — улучшит ситуацию на Донбассе в целом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе" , — сказал он.

По словам Грызлова, возвращение переговоров в очный формат поддержали координатор ОБСЕ и представители террористических "Л/ДНР".

"Возражений со стороны Киева озвучено не было. Ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве" , — подчеркнул он.

Грызлов добавил, что практически все реальные результаты переговоров были достигнуты именно в прямом диалоге.