Пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей

В Бердянске жителям и отдыхающим мешают тонны зеленых водорослей, которых прибило к побережью моря и выбросило на пляжи, сообщает Корреспондент.

"Плотный слой морской травы и на берегу, и в воде, прибитый течением и ветром с южного направления. Отдыхающие говорят, что метров 10-15 от берега травы уже нет, но это расстояние до чистой воды надо еще преодолеть" , - говорится в сообщении.

В субботу, 31 июля, с 5-ти утра территорию береговой линии 3-го пляжа расчищали от морской травы бульдозером. Такая же ситуация с водорослями наблюдается и на пляжах микрорайона Слободка.