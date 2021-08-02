Две украинки вышли в финал Олимпиады-2020

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал забега на 400 метров с барьерами на Олимпиаде 2020 года в Токио. Впервые в истории наша страна будет представлена в медальном состязании в этой дисциплине на ОИ, сообщает Обозреватель.

Обе наши соотечественницы заняли третьи места в предварительных забегах. Рыжикова преодолела дистанцию за 54,23 секунды, а Ткачук была медленнее партнерши по команде всего лишь на две тысячные.

Не попав в топ-2, украинки не смогли напрямую оказаться в финале. Однако они были лучшими среди спортсменок, которые заняли третьи места.

Таблица забега на 400 метров с барьерами.

Результаты забега на 400 метров с барьерами.

Отметим, что решающий забег в этой дисциплине пройдет 4 августа. Начало – в 5:30 по киевскому времени. Никогда ранее за 30-летнию историю не имела двух финалисток в беге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх.

Кроме того, Романчуку удалось завоевать единственное на сегодняшний день "серебро" нашей сборной.