Концерт ко Дню Независимости: известны имена исполнителей
В праздничном концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, примут участие 35 исполнителей и музыкальных групп. Концерт пройдет 24 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.
"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю", - говорится в сообщении.
Так, на концерте выступят:
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Олег Винник
- Вопли Видоплясова
- Братья Гадюкины
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Мирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Эльзы
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Александр Пономарев
- Потап
- София Ротару
- Руслана
- Скай
- Скрябин
- Кристина Соловий
- ТНМК
- Brutto
- Dorofeeva
- Dzidzio
- GO_A
- Jamala
- Kazka
- Monatik
- Mozgi
- Tayanna
- Verka Serduchka
- Kyiv Symphony Orchestra
- Национальный академический ансамбль им. П. Вирского