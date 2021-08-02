Концерт ко Дню Независимости: известны имена исполнителей

В праздничном концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, примут участие 35 исполнителей и музыкальных групп. Концерт пройдет 24 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю" , - говорится в сообщении.

Так, на концерте выступят: