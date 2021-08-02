Концерт ко Дню Независимости: известны имена исполнителей

Концерт ко Дню Независимости: известны имена исполнителей

В праздничном концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, примут участие 35 исполнителей и музыкальных групп. Концерт пройдет 24 августа на НСК Олимпийский, сообщает Корреспондент.

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю", - говорится в сообщении.

Так, на концерте выступят:

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • Вопли Видоплясова
  • Братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Мирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Эльзы
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Потап
  • София Ротару
  • Руслана
  • Скай
  • Скрябин
  • Кристина Соловий
  • ТНМК
  • Brutto
  • Dorofeeva
  • Dzidzio
  • GO_A
  • Jamala
  • Kazka
  • Monatik
  • Mozgi
  • Tayanna
  • Verka Serduchka
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского
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