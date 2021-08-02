Похолодание и дожди: где какая погода ожидается 3 августа

В начале августа погода﻿ в Украине начала немного меняться. На запад пришло похолодание, а в некоторые регионы и отдельные области – дожди с грозами. Что синоптики обещают нам в третий день августа – читайте далее.

Итак, во вторник, 3 августа, на западе Украины будет все так же прохладно – около 23-26°С днем и всего 12-15°С ночью. Такие же показатели ожидаются и в Житомирской области. В центре и на севере будет немного теплее, но тоже не жарко – около 25-28°С днем и 14-19°С ночью. На востоке и на юге страны, в основном, также немного спадет жара – ожидается от 27 до 31°С днем и 18-22°С ночью. Тем не менее, кое-где ситуация пока неизменна – в Луганской области обещают около 33-35°С днем и 17-19°С ночью, а в Запорожской области и в Крыму – 31-33°С днем и 18-22°С ночью.

Дожди с грозами 3 августа прольют во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также на востоке и на юге страны (кроме Одесской области). Наиболее ветрено будет на севере – там ожидаются шквалы 11-14 км/час в среднем, в Черниговской области до 18 км/час. На востоке, на юге и в центре будет поспокойнее – около 7-11 км/час в среднем, но также местами возможны шквалы до 18 км/час. Наименее ветрено будет на западе и в Крыму – примерно 4-7 км/час в среднем.

Укргидрометцентр предупреждает, что 3 августа в восточных, а также в Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 3 августа в южных, восточных, в большинстве центральных областей, а днем и на Прикарпатье ожидаются грозы. Днем в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 3 августа ожидается температура от 16 до 26°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.