Мендель ответила на хейт сексуальной фотосессией

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель похвасталась в сети сексуальной фотосессией, сообщает УНИАН.

Соответствующие фото она выложила в своем Instagram.

"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, в выражении лица, макияже, обуви...

Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения из-за неверия, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я - максимум - гожусь на сексуальную объективацию. Два года, которые сделали меня сильнее. И оценить которые по-настоящему можно только теперь" , - рассказала Мендель о периоде работы на посту пресс-секретаря президента.

Фото из Instagram Юлии Мендель

Она отметила, что через месяц ей исполняется 35, и она "рада всему, что успела. И рада каждой морщинке и складке на своем теле. И каждому упреку, сказанному вслед".

Фото из Instagram Юлии Мендель

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет у меня "беспристрастное" интервью?:)) я могу выложить фотографии и уверенно сказать - на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у заносчивых снобов, шипящих крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и уймы других несчастных, не способных мыслить и жить на полную" , - отметила Мендель.

Фото из Instagram Юлии Мендель