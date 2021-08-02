Ляшко заявил о готовности Украины к новой волне COVID-19

В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса. Система здравоохранения страны уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

При этом министр подчеркнул, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация.

Ляшко сообщил, что в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин от коронавируса. К тому же в августе в страну приедет по меньшей мере 5 млн доз вакцины.