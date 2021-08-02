Ограбили 150 иностранцев: в Киеве обезвредили преступную группу

Столичные правоохранители по результатам масштабной спецоперации обезвредили преступную группу, на счету которой около 150 массовых разбойных нападений на иностранцев, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что они, действуя на территории трех развлекательных заведений в центре Киева, нападали на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности. По предварительной информации, речь идет о почти 150 нападений на иностранных граждан с начала 2020 года.

Так, иностранцам, которые отдыхали в учреждениях, предоставлялись чеки для оплаты заказов со стоимостью, которая в 5-10 раз превышала реальную сумму заказа. Когда те отказывались оплачивать завышенные счета, их приглашали в комнату администратора для выяснения обстоятельств. С помощью "физического насилия и психологического давления" их заставляли оплачивать счета, а в случае отказа - силой отбирали средства, мобильные телефоны и другие ценности.

В ночь на 1 августа силовики задержали причастных к нападениям "на горячем".

Уже 10 людям сообщили о подозрении, среди них - работник патрульной полиции, в преступной схеме был водителем.

Во время спецоперации были задержаны организатор группы - уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана. Также злоумышленникам помогали отдельные гражданки Украины, которые приглашали иностранцев именно в эти учреждения.

Поскольку большинство иностранцев, пострадавших от этих преступлений, в настоящее время находятся за пределами Украины, следствие отрабатывает механизм предоставления им процессуальных статусов пострадавших с привлечением дипломатических органов.