Вечная классика: платья, которые никогда не выходят из трендов
Наступает момент - и нам нужно нарядиться в классическое платье. Не в тренды сезона, не в такое, как у инфлюенсеров, а в такое, которое остается в моде практически всегда, сообщает РБК-Украина.
Стилист Юлия Литвинова рассказала в своем блоге в Instagram, в каком платье можно пойти хоть на выпускной, хоть на свадьбу к подруге - вечная классика!
Платья, которые всегда в тренде
Черное вечернее
С изысканным декольте
На тонких бретельках
С рукавами-буфами
Автор: Татьяна Турчаникова