Вечная классика: платья, которые никогда не выходят из трендов

Наступает момент - и нам нужно нарядиться в классическое платье. Не в тренды сезона, не в такое, как у инфлюенсеров, а в такое, которое остается в моде практически всегда, сообщает РБК-Украина.

Стилист Юлия Литвинова рассказала в своем блоге в Instagram, в каком платье можно пойти хоть на выпускной, хоть на свадьбу к подруге - вечная классика!

Платья, которые всегда в тренде

Черное вечернее

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

С изысканным декольте

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

На тонких бретельках

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

С рукавами-буфами

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Автор: Татьяна Турчаникова