В Киеве задержали пьяного водителя маршрутки

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутки, который перевозил по городу пассажиров. Оказалось, что мужчину ограничили в праве управления транспортными средствами в прошлом году, сообщает РБК-Украина.

На улице Милославской патрульная полиция остановила водителя автобуса Ataman, с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина, со своей стороны, отказался от алкотеста, объясняя это тем, что у него нет возможности тратить на это время.

В конце концов, оказалось, что мужчину лишили права в управлении транспортными средствами еще в 2020 году.

Правоохранители отстранили водителя от управления и составили на него протоколы в соответствии с:

ч. 1 ст. 130 УК Украины (Управление транспортным средством в состоянии опьянения);

ч. 3 в. 126 УК Украины (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченной в праве управления).

Автор: Сергей Пышкин