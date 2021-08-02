В Литве на границе с Беларусью хотят установить четырехметровый забор

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предлагает на границе с Беларусью установить сетчатый забор высотой четыре метра. Длина ограждения может составить почти 510 километров, а установка забора обойдется в 152,46 миллиона евро, сообщает Корреспондент.

По словам заместителя главы СОГГЛ Видаса Мачайтиса, забор будет из сварной стержневой сети: "Вверху он будет заканчиваться стержнями Y-образной формы, на которых будет смонтирована колючая проволока" .

Мачайтис добавил, что конструкцию ограждения будет тяжело перерезать.

В ведомстве задумывались о постройке каменной стены на границе, однако из-за болот и торфяников от этой идеи отказались.

По данным МВД, на оборудование ограждения и системы видеонаблюдения на границе с Беларусью может потребоваться около полумиллиарда евро.