Дело экс-главаря боевиков "ДНР" Безлера передано в суд

Уголовное производство в отношении одного из лидеров террористов "ДНР", гражданина России Игоря Безлера ("Бес") передано в суд, сообщает Деловая столица.

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством… Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1, ч.2, ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины" , — сказано в сообщении.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в районе Горловки Донецкой области Безлер возглавил группировку боевиков. Вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года он организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По приказу главаря группировки боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину.

Безлеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.