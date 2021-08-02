В Киеве пропал глава Белорусского дома
В Киеве во время пробежки пропал глава общественной организации Белорусский дом в Украине Виталий Шишов, сообщает Зеркало недели.
"Сегодня утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся", – говорится в сообщении организации.
Указано, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей" (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), однако сейчас связаться с ним невозможно.
"Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", – добавили активисты.
По их словам, что правоохранители уже начали поиски Шишова. На место исчезновения выехал кинолог.