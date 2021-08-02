В Киеве пропал глава Белорусского дома

В Киеве во время пробежки пропал глава общественной организации Белорусский дом в Украине Виталий Шишов, сообщает Зеркало недели.

"Сегодня утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся" , – говорится в сообщении организации.

Указано, что с номера Шишова было сделано несколько так называемых "глухарей" (звонок, который сбрасывают сразу же после ответа на него), однако сейчас связаться с ним невозможно.

"Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили" , – добавили активисты.

По их словам, что правоохранители уже начали поиски Шишова. На место исчезновения выехал кинолог.