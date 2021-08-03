Билл Гейтс официально стал холостяком

Американский суд официально развел миллиардера Билла Гейтса и Мелинду Френч Гейтс, о разрыве которых мировая пресса сообщила в мае, сообщает Страна.ua.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на протокол суда от 2 августа. Пара, у которой трое общих и уже взрослых детей, объявила о расставании после 27 лет брака. Как признались Гейтсы, они больше не могут "расти вместе". На одном из первых судов по разводу в мае Мелинда заявила, что не будет менять фамилию.

В окончательном постановлении о разводе сказано, что бывшие супруги согласились на раздельное проживание. Также Гейтсы решили разделить свою собственность, долги и судебные издержки. Все их дети старше 18 лет, поэтому суды не утверждали планы их воспитания и опеки над ними и не назначали алиментов.

Пара тайно поженилась 1 января 1994 года на Гавайях, на вечеринке в честь их свадьбы выступал Элис Купер.

По данным СМИ, Мелинда обратилась к адвокатам по разводам еще в 2019 году после того, как выяснилось, что Гейтс был связан с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. В течение нескольких недель после объявления о разводе Гейтса обвиняли в том, что он приставал к сотрудницам и искал половые удовольствия на стороне.

И Мелинда, и Билл планируют остаться сопредседателями их общего фонда - некоммерческой организации, целью которой является борьба с бедностью, болезнями и неравенством во всем мире. По словам гендиректора фонда Марка Сузмана, если экс-супруги не смогут работать вместе, Мелинда уйдет в отставку через два года.