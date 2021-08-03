В Киеве идет подготовка к локдауну

В Киеве ожидается увеличение количества случаев заражения коронавирусом и власти готовятся к сценарию с введением самых жестких ограничительных мер, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в Киеве ожидается увеличение заболеваний именно в организованных коллективах — школах, вузах — поэтому акцент на прививку педагогического состава сегодня номер один. Рубан также прокомментировал подготовку к возможному локдауну в столице.

"Уже три недели идет подготовительная работа по строгому режиму, который может быть при наихудшем сценарии коронавируса. Но у нас еще есть возможность провести и сформировать иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть красную зону. Поэтому Киев сегодня уже готовится к третьей волне, мероприятия проводятся во всех жизненно важных сферах" , — сказал Рубан.

Как отметил чиновник, сегодня Киев "готовится к худшему сценарию, но если мы сделаем акцент на прививке, то этого сценария не будет".