Американский адмирал описал сотрудничество с РФ

Американский командующий Вторым флотом ВМС, вице-адмирал Эндрю Льюис описал сотрудничество России и США, сообщает Лента.Ру.

Адмирал заявил российскому изданию, что сотрудничество Москвы и Вашингтона можно описать как "адекватное" и посчитал возможным его развитие.

"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать" , — сказал Льюис, отметив необходимость более уважительно относиться к друг другу ради общего блага.

Он добавил, что в США приветствуют любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными.

"Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует" , — отметил адмирал.

Среди возможных тем для сотрудничества он назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Льюис привел в пример рыбные угодья между Норвегией и Россией, которые являются одними из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море.

При этом адмирал отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.