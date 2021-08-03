Американский адмирал описал сотрудничество с РФ
Американский командующий Вторым флотом ВМС, вице-адмирал Эндрю Льюис описал сотрудничество России и США, сообщает Лента.Ру.
Адмирал заявил российскому изданию, что сотрудничество Москвы и Вашингтона можно описать как "адекватное" и посчитал возможным его развитие.
"Думаю, что у нас адекватное сотрудничество, но есть области, где мы можем сотрудничать", — сказал Льюис, отметив необходимость более уважительно относиться к друг другу ради общего блага.
Он добавил, что в США приветствуют любую возможность позитивно общаться с коллегами-военными.
"Что касается областей сотрудничества, то это профессиональное поведение, когда есть стандарт такого поведения, который каждый понимает и реализует", — отметил адмирал.
Среди возможных тем для сотрудничества он назвал рыболовство, разведку нефти и газа и ценных металлов. Льюис привел в пример рыбные угодья между Норвегией и Россией, которые являются одними из самых богатых в мире именно благодаря сотрудничеству двух стран в этой области. Кроме того, речь может идти о сотрудничестве по спасательным операциям и безопасности на море.
При этом адмирал отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас у его командования планы встреч с российскими коллегами.