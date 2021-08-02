Украина против очной встречи ТКГ в Минске

Украина не рассматривает предложенный Россией вариант очной встречи группы ТКГ в Минске, пока действует карантин, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявил спикер украинской делегации Алексей Арестович в понедельник, 2 августа.

"В настоящее время карантинные ограничения из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможной организацию очной встречи. Тем не менее, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне главы делегации, на уровне МИДа и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ – это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров" , - сказал он.

По словам Арестовича, "российская сторона выдает желаемое за действительное, говорят о том, что ОБСЕ выступает "за" проведение очной встречи в Минске".