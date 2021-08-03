Во вторник, 3 августа, 24 лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Близнецы. ﻿Этот – период быстрых и энергичных дел, однако в силу возросшей импульсивности лучше отложить долгосрочные проекты и занятия, требующие особой концентрации внимания. Подходит для финансовых операций, получения и обмена информацией, коротких поездок и ведения переговоров, сообщает Корреспондент.

3 августа – относительно пассивный день. Лучше всего не затевать ничего нового и продолжать уже начатые дела.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 августа 2021

Овен (21.03−19.04)

Начало дня для Овнов обещает быть весьма удачным. Это время можно использовать для решения сложных задач. Также звезды обещают прогресс в делах и некоторое улучшение материального положения: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи. Главное – не отвлекаться на мелочи, иначе удача отвернется.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам придется решить немало проблем и это будет непросто. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными в делах. В этот день нежелательно подписывать важные документы, особенно связанные с финансами. В общении с начальством стоит проявить твердость и не бояться отстаивать свое мнение.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецам нужно проявить сдержанность и осмотрительность во всех делах. Не стоит откровенничать с малознакомыми людьми: вероятны обман и даже агрессия. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Возможно резкое ухудшение самочувствия, поэтому стоит избегать тяжелой физической работы.

Рак (22.06−22.07)

Раков ожидает нестабильность на работе. Звезды рекомендуют трезво оценить ситуацию и отказаться от бесперспективных проектов. Звезды обещают, что несмотря на преграды, представителям знака удастся достичь стабильности и успеха. В этот день важно не конфликтовать с окружающими и никому не навязывать свое мнение.

Лев (23.07−22.08)

Жизненный потенциал Львов снизится и это негативно скажется на их профессиональной деятельности и отношениях с близкими. Звезды советуют быть терпеливыми и не давать волю отрицательным эмоциям. Полезно прислушаться к советам окружающих, а также строить планы на ближайшее будущее.

Дева (23.08−22.09)

Девы столкнутся с финансовыми проблемами: вероятны потери и значительные траты. Звезды советуют быть осторожнее в общении, никому не давать обещаний и не делиться секретами.

День принесет много вызовов на работе, и чтобы справиться с ними может потребоваться помощь коллег. Возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные.

Весы (23.09−22.10)

Представителей знака ожидает активный творческий день, который пройдет достаточно напряженно. Звезды не рекомендуют рисковать и делать дорогостоящие покупки. Также важно проявить сдержанность − именно от нее будут зависеть дальнейшие финансовые успехи и отношения с противоположным полом.

Скорпион (23.10−21.11)

Самоуверенность Скорпионов может привести к конфликтам на работе и ухудшению самочувствия. В начале дня вероятны мелкие проблемы и недоразумения, поэтому серьезные дела лучше отложить. Позже появится шанс улучшить ситуацию и решить проблемы, в том числе с помощью влиятельных покровителей.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам можно рассчитывать на благоприятный день для осуществления самых честолюбивых планов и идей. Вероятна прибыль или получение выгодного предложения. В любовных делах все будет не столь радужно, поэтому нужно избегать конфликтов и острых углов в общении со второй половиной. Вечер лучше провести дома.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогов ожидает хороший день для заключения сделок и крупных приобретений. Полезно строить планы на будущее и наметить приоритетные направления в работе. Звезды советуют искать новые источники заработка, избегая при этом сомнительных предложений.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды сулят Водолеям непростой день. Представители знака столкнутся со многими проблемами и финансовыми потерями. События будут развиваться столь стремительно, что придется не раз поменять планы. Важно не поддаваться на манипуляции и твердо стоять на своем. Не нужно отказываться от помощи и поддержки старых друзей − она окажется очень кстати.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбам нельзя отвлекаться на второстепенные детали и тратить время в пустых разговорах. В этот день результаты принесет только упорный, кропотливый труд. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Звезды обещают шанс исправить некоторые ошибки личной жизни.