В Конго погибли 11 человек при крушении лодки

На востоке Демократической Республики Конго по меньшей мере 11 человек, включая семерых детей, утонули после того, как их лодка перевернулась в водах озера Танганьика. Об этом на востоке Демократической Республики Конго, сообщает Корреспондент.

"Лодка перевернулась в ночь на 1 августа, обнаружены тела четырех женщин и семи детей, – информировал помощник начальника поста наблюдения в городе Мбоко Кашинди Бовари. – На берег смогли выбраться 62 человека" , - передает радиостанция Okapi со ссылкой на местные власти.

Он отметил, что точное количество людей, находившихся в налетевшей на камни лодке, не установлено. Подобные крушения часто происходят на Танганьике. В начале июня в конголезском секторе озера погибли 19 человек. Их лодка затонула из-за сильного ветра.

Напомним, Танганьика – это самое протяженное пресноводное озеро в мире с интенсивным транспортным движением. Это связано с тем что проходящая по его берегу автомобильная дорога находится в аварийном состоянии и движение по ней на ряде участков перекрыто. В длину озеро протянулось на 676 километров и имеет более 70 километров в ширину.