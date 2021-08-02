В Анталии разбился автобус с россиянами – трое погибших

В Турции автобус, который вез туристов из Анталии в аэропорт, попал в ДТП. Трое пассажиров погибли, 16 ранены. Всего в салоне находились 22 российских туриста, из них 9 детей, сообщает Факты.ICTV.

По данным турецких СМИ, авария произошла на трассе D-400. Автобус врезался в заграждение и перевернулся. После этого он вылетел на встречную полосу.

Среди раненых пять человек, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы, им оказана медицинская помощь.