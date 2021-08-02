На жителях ОРДЛО испытывают сомнительную вакцину без их ведома

Россия провела на временно оккупированном Донбассе агитацию, чтобы люди вакцинировались российским препаратом Sputnik V. Но вместо него используют однокомпонентный двойник Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение, сообщает Факты.ICTV.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что жители на оккупированной территории могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины, прежде чем предложить ее россиянам.

"Если двухкомпонентная российская вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, то возникает вопрос, сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный потомок. Вероятно, их количество значительно больше" , — подчеркивают в Минобороны.

Sputnik Light не получила согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых ЛНР и ДНР, Россия не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина на самом деле — не узнает никто" , — резюмируют в Минобороны.

В разведке также отметили, что Россия поставляет Sputnik Light в ОРДЛО, пытаясь скрыть факты завоза этого препарата.