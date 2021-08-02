В РФ приговорили "агента СБУ" за вывоз деталей к ЗРК

Суд в центральной части России 2 августа приговорил гражданина Украины к более трех лет заключения после того, как признал его виновным в попытке незаконной перевозки частей российского ракетного комплекса в Украине, сообщает Радио Свобода.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что этот человек имеет «связи со Службой безопасности Украины».

В сообщениях российских средств информации о приговоре Йошкар-Олинский городской суд в Республике Марий Эл не раскрывается личность мужчины.